Характеристики товара
Описание
Диван Макадо Угловой станет приятным приобретением для вашего дома.
Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и шесть приспинных подушек позволяют с комфортом разместиться на данном диване.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Угловой диван Макадо совмещает в себе хорошее качество и дизайн.
Основные характеристики
- Длина2180 мм
- Ширина1530 мм
- Высота800 мм
- Вес80 кг
- Материалткань, вельвет, дерево, сосна
- Цветбежевый, коричневый