Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Скуар, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Скуар, желтый
13 оценок
9 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Скуар, желтый - фото 1

Стул Терра Скуар, желтый

Артикул: CH-072-324
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветжелтый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Терра Кросс конус, желтый
Фотография товара Стул Терра Кросс конус, желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Терра Вертекс, желтый
Фотография товара Стул Терра Вертекс, желтый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Leo светло-бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo светло-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79036
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Leo светло-бирюзовый

100
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Kora, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Kora, бежевый

73
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками GIO, кожа коричневый

12
В наличии 57 шт.
Фотография товара Стул Tranquil Zenith, бежевый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tranquil Zenith, бежевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
10 290
Оптовая цена

Стул Tranquil Zenith, бежевый, золотой

7
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар скуар, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар скуар

15
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул Терра Вертекс, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 390
Оптовая цена

Стул Терра Вертекс, серый

5
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Стул Сиерра Бар кросс скуар, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена

Стул Сиерра Бар кросс скуар, бежевый

11
Настоящее фото товара Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 190

Стул мягкий, золотой, велюр, каркас металл, черный

13
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, велюр, металл черный, серый

8
Распродажа
Фотография товара Стул Микс, велюр Велютто 32, ножки бук морилка светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Микс, велюр Велютто 32, ножки бук морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19033
10 590 ₽

Стул Микс, велюр Велютто 32, ножки бук морилка светлый орех

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех

13
Фотография товара Кресло Лотик велюр, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, сиреневый

15
Фотография товара Кресло Mortis, жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mortis, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Mortis, жаккард

15
Фотография товара Кресло SWAN CHAIR, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло SWAN CHAIR, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена

Кресло SWAN CHAIR, оранжевый

40
В наличии 6 шт.
Новинка
Фотография товара Кресло Комфорт, хром, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Комфорт, хром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 690

Кресло Комфорт, хром, серый

11
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
23 2903
23 990 ₽

Пуф-трансформер Таунсвилл вращающийся с ящиком велюр бежевый

10
В наличии 10 шт.В пути 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от60 4904
62 390 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Кроун СН черный, белый

26
В наличии 42 шт.В пути 37 шт.
Фотография товара Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 540
Оптовая цена

Кресло EP-300 Экокожа Сиреневый

9
В наличии 54 шт.
Фотография товара Кресло для отдыха Тэйпестри, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло для отдыха Тэйпестри, серый, произведённого компанией ChiedoCover
30 890

Кресло для отдыха Тэйпестри, серый

13
В пути 572 шт.
Фотография товара Кресло Prudente, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prudente, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло Prudente, желтый

38

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69059
23 490 ₽Оптовая цена

Стул Пенелопа бирюзовый/антрацит

26
В наличии 70 шт.
Фотография товара Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Барный стул Турмалин, велюр Teddy 026, белый

68
Фотография товара Стул Маллин полубарный, иск. мех Eskimo 01 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маллин полубарный, иск. мех Eskimo 01, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Стул Маллин полубарный, иск. мех Eskimo 01

10
Настоящее фото товара Стул Elis Square, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Стул Elis Square, бежевый

10
В наличии 13 шт.
Настоящее фото товара Стул Elis Conus, синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена

Стул Elis Conus, синий

7
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный Солид Стейт, велюр, металл, белый, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный Солид Стейт, велюр, металл, белый, шоколад

8
Распродажа
Фотография товара Стул Джиннет велюр капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джиннет велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
9 6904
9 990 ₽

Стул Джиннет велюр капучино

11
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Оригинал, велюр, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
5 020 ₽

Стул Одди Оригинал, велюр, серый

6
В наличии 58 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Тилль, велюр, кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тилль, велюр, кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
9 0903
9 290 ₽

Стул Тилль, велюр, кремовый

12
В наличии 47 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Стэнд, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стэнд, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Стэнд, черный

11
В наличии 144 шт.

Товар в корзине

Стул Терра Скуар, желтый
Стул Терра Скуар, желтый
9 090
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69027
10 490 ₽

Полукресло Гави, велюр Диагональ 618, ножки бук, морилка старинный орех

13
Фотография товара Кресло Лотик велюр, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, сиреневый

15
Фотография товара Кресло Mortis, жаккард от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mortis, жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
от59 090
Оптовая цена

Кресло Mortis, жаккард

15
Фотография товара Кресло SWAN CHAIR, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло SWAN CHAIR, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 290
Оптовая цена

Кресло SWAN CHAIR, оранжевый

40
В наличии 6 шт.

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности