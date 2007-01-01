Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.
Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
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Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех
Полукресло Остин, сиденье букле Ланвин 902, спинка гобелен Листья серый У. Моррис, ножки бук морилка светлый орех