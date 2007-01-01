Характеристики товара
Описание
Компактное кресло имеет износостойкую обивку и удобные регулируемые по высоте Т-образные подлокотники. Широкая эргономичная спинка сделают рабочий день максимально комфортным. Максимальная нагрузка 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина680 мм
- Высота1050/1150 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Высота до сиденья480/580 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасахром
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки690 мм
- Глубина упаковки270 мм
- Вес упаковки14.4 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет