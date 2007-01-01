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Настоящее фото товара Кресло Комфорт, хром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Комфорт, хром, серый
11 оценок
10 490
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Комфорт, хром, серый

Артикул: CH-088-298
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1050/1150 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Компактное кресло имеет износостойкую обивку и удобные регулируемые по высоте Т-образные подлокотники. Широкая эргономичная спинка сделают рабочий день максимально комфортным. Максимальная нагрузка 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1050/1150 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки14.4 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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