Характеристики товара
Описание
Стул для кухни Джиннет в велюровой обивке цвета капучино — это идеальное сочетание мягкости, уюта и минималистичного дизайна. Благодаря изогнутой спинке с подлокотниками, он обеспечивает удобную посадку и поддержку, делая его отличным вариантом как для кухни, так и для обеденной зоны, домашнего офиса или зоны отдыха. Материал обивки — приятный на ощупь велюр с фактурной поверхностью, устойчивая металлическая база выдерживает нагрузку до 120 кг. Этот стул легко адаптируется к любому стилю — от скандинавского до современного.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина580 мм
- Глубина640 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 490 мм
- Вес7.1 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасасталь
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки534 мм
- Вес упаковки8.60 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Габариты упаковки для логистики650
- Изделия стопируютсяНет