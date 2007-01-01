Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Джиннет велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Джиннет велюр капучино
11 оценок
11 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Джиннет велюр капучино - фото 1Стул Джиннет велюр капучино - фото 2Стул Джиннет велюр капучино - фото 3Стул Джиннет велюр капучино - фото 4

Стул Джиннет велюр капучино

Артикул: CH-080-652
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников
Фотография товара Стол Лидер 1 1200*600, венге, черный, без отбойников от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Джиннет в велюровой обивке цвета капучино — это идеальное сочетание мягкости, уюта и минималистичного дизайна. Благодаря изогнутой спинке с подлокотниками, он обеспечивает удобную посадку и поддержку, делая его отличным вариантом как для кухни, так и для обеденной зоны, домашнего офиса или зоны отдыха. Материал обивки — приятный на ощупь велюр с фактурной поверхностью, устойчивая металлическая база выдерживает нагрузку до 120 кг. Этот стул легко адаптируется к любому стилю — от скандинавского до современного.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина580 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 490 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки534 мм
  • Вес упаковки8.60 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Габариты упаковки для логистики650
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые, произведённого компанией ChiedoCover
от7 79016
9 190 ₽

Стул Тюльпан без отстрочки, серый, ножки коричневые

43
Фотография товара Стул Clover от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Clover, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стул Clover

50
Фотография товара Стул барный Марк, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Марк, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стул барный Марк, черный

56
В наличии 31 шт.
Фотография товара Стул Копенгаген бежевый бархат ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Копенгаген бежевый бархат ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Копенгаген бежевый бархат ножки черные

93
Фотография товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Royal велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
18 790
Оптовая цена

Кресло лаунж Royal велюр бежевый

26
В наличии 19 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Колин, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
14 99017
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Колин, зеленый

26
В наличии 97 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ricco, велюр Sharli 6, ножки бук морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ricco, велюр Sharli 6, ножки бук морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19022
10 490 ₽

Стул Ricco, велюр Sharli 6, ножки бук морилка старинный орех

8
Фотография товара Стул Скай, синий, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай, синий, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Стул Скай, синий, ножки белые

7
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, золото, изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул мягкий Bloom View, велюр, металл, золото, изумруд

13
Фотография товара Стул Росс, пудровый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, пудровый, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена

Стул Росс, пудровый

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Эмма, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эмма, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Эмма, синее

45
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый

10
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло Relax, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Relax, черный, произведённого компанией ChiedoCover
74 790
Оптовая цена

Кресло Relax, черный

7
Фотография товара Кресло Оскар, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оскар, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Кресло Оскар, бордовое

37
Распродажа
Фотография товара Полукресло Лаура, велюр морская волна от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лаура, велюр морская волна, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29030
20 290 ₽

Полукресло Лаура, велюр морская волна

42
Фотография товара Стул Глоу EG Б/П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Глоу EG Б/П, произведённого компанией ChiedoCover
6 090
Оптовая цена

Стул Глоу EG Б/П

15
Фотография товара Кресло Kappa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Kappa, произведённого компанией ChiedoCover
87 990
Оптовая цена

Кресло Kappa

6
Фотография товара Кресла Haven от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресла Haven, произведённого компанией ChiedoCover
от41 390
Оптовая цена

Кресла Haven

9
Настоящее фото товара Кресло посетителя AL751V, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190
Оптовая цена

Кресло посетителя AL751V, экокожа

10
Фотография товара Кресло Scott, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Scott, хром, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена

Кресло Scott, хром

10

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Dark blue, произведённого компанией ChiedoCover
47 090
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Dark blue

58
Фотография товара Кресло College H-935L-2/Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-935L-2/Brown, произведённого компанией ChiedoCover
10 590
Оптовая цена

Кресло College H-935L-2/Brown

63
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Патрицио от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Патрицио, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Патрицио

88
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Mars полубарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mars полубарный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190

Стул Mars полубарный

12
Фотография товара Стул барный Lucas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Lucas, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул барный Lucas

15
Фотография товара Стул Aura gold от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aura gold, произведённого компанией ChiedoCover
от85 090
Оптовая цена

Стул Aura gold

15
Настоящее фото товара Стул Шаде офисный, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Шаде офисный, серо-голубой

15
Фотография товара Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, какао, велюр, каркас металл

10
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Стул мягкий, велюр, металл, черный, белый

12
В наличии 20 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Юнит, дуб коньяк, токио смок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юнит, дуб коньяк, токио смок, произведённого компанией ChiedoCover
16 69016
19 690 ₽Оптовая цена

Стул Юнит, дуб коньяк, токио смок

10

Товар в корзине

Стул Джиннет велюр капучино
Стул Джиннет велюр капучино
11 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Эмма, синее от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эмма, синее, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Эмма, синее

45
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от27 090
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Коричневый

10
В наличии 32 шт.
Фотография товара Кресло Relax, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Relax, черный, произведённого компанией ChiedoCover
74 790
Оптовая цена

Кресло Relax, черный

7
Фотография товара Кресло Оскар, бордовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Оскар, бордовое, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590

Кресло Оскар, бордовое

37

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности