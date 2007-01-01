Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Терра Скуар, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Терра Скуар, серый
11 оценок
9 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Терра Скуар, серый - фото 1

Стул Терра Скуар, серый

Артикул: CH-072-343
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Терра Кросс конус, серый
Фотография товара Стул Терра Кросс конус, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Терра Вертекс, серый
Фотография товара Стул Терра Вертекс, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Честер, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Честер, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59014
8 790 ₽Оптовая цена

Стул Честер, темно-серый

56
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул Флай, желтый велюр, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флай, желтый велюр, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290

Стул Флай, желтый велюр, ножки бук

69
Фотография товара Стул Kora, серый, белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kora, серый, белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Стул Kora, серый, белый каркас

72
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Нео, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Нео, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Нео, зеленый

13
Фотография товара Стул Дарни 24, изумрудный, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Дарни 24, изумрудный, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190
Оптовая цена

Стул Дарни 24, изумрудный, каркас черный

13
Фотография товара Стул К5, дуб нордик, альба 092 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5, дуб нордик, альба 092, произведённого компанией ChiedoCover
14 490

Стул К5, дуб нордик, альба 092

11
Фотография товара Стул Сиена, массив бука, ренессанс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сиена, массив бука, ренессанс, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стул Сиена, массив бука, ренессанс

6
Фотография товара Стул Кларент, массив березы, агата компаньон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларент, массив березы, агата компаньон, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Кларент, массив березы, агата компаньон

8
Фотография товара Стул Пиннате, барный, светло-серый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, барный, светло-серый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 790

Стул Пиннате, барный, светло-серый, белый, велюр

8
Фотография товара Стул Пиннате, пятилучие, серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пиннате, пятилучие, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Пиннате, пятилучие, серый, черный

14

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри

15
Фотография товара Кресло Форли, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, зеленый

13
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Bend от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bend, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Кресло Bend

5
Настоящее фото товара Кресло Период, темно-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
29 690

Кресло Период, темно-бежевый, черный

11
В пути 681 шт.
Хит
Фотография товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
от29 690

Кресло Коннор, экокожа Бум Терра, каркас черный муар

86
Фотография товара Кресло Лотик велюр, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, сиреневый

15
Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС, черный, произведённого компанией ChiedoCover
18 3903
18 890 ₽

Кресло руководителя ТопЧеирс Солид НС, черный

7
В наличии 33 шт.
Фотография товара Кресло Квадр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Квадр, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Кресло Квадр

130
Фотография товара Кресло Лора беленый дуб, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лора беленый дуб, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Кресло Лора беленый дуб, серое

37

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Стул обеденный Нокс, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Нокс, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190

Стул обеденный Нокс, оранжевый

96
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Руби , велюр Новус 905, старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Руби , велюр Новус 905, старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49017
6 590 ₽

Стул Руби , велюр Новус 905, старинный орех

83
Фотография товара Стул обеденный Oscar Ткань Бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Oscar Ткань Бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 100
Оптовая цена

Стул обеденный Oscar Ткань Бирюзовый

9
В наличии 40 шт.
Фотография товара Стул барный Nico Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Nico Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
8 640
Оптовая цена

Стул барный Nico Ткань Голубой

9
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стул Фаетон Бар кросс скуар, синий, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул Фаетон Бар кросс скуар, синий

15
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Росс, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Росс, синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 090
Оптовая цена

Стул Росс, синий

10
Настоящее фото товара Стул Старс В.С, каркас черный, кожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Старс В.С, каркас черный, кожа серая

8
Фотография товара Стул металлический Сюрин, кофейный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул металлический Сюрин, кофейный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190

Стул металлический Сюрин, кофейный

11
В наличии 47 шт.
Фотография товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул Мускус, пирамида, велюр, бежевый, серебряный

13
Распродажа
Фотография товара Стул Бали, велюр Катания мокко, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бали, велюр Катания мокко, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от10 49035
15 990 ₽

Стул Бали, велюр Катания мокко, морилка старинный орех

9

Товар в корзине

Стул Терра Скуар, серый
Стул Терра Скуар, серый
9 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/карри

15
Фотография товара Кресло Форли, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, зеленый

13
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Bend от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Bend, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Кресло Bend

5

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности