Настоящее фото товара Стул обеденный Toko, черно-белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Toko, черно-белый
10 990
Артикул: CH-081-537
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Характеристики товара

Описание

Стул Toko выполнен в современном стиле с акцентом на лаконичность и удобство. Изогнутая спинка и аккуратные подлокотники придают модели утончённый силуэт, делая её идеальным дополнением как для дома, так и для общественных пространств. Обивка из шенилла отличается мягкостью, лёгким благородным блеском и повышенной прочностью. Эта ткань устойчива к износу, долго сохраняет насыщенность цвета и дарит тактильный комфорт, что особенно важно для ежедневного использования. Модель оснащена мягким сиденьем с поролоновым наполнителем и рассчитана на нагрузку до 120 кг. Прочные металлические ножки обеспечивают устойчивость, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Стул Toko прекрасно подойдёт для кухни, обеденной зоны или гостиной. Лаконичный дизайн делает его универсальным выбором и для кафе, ресторанов или стильных лаунж-пространств.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес7.1 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки650 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.21 м3
  • Габариты упаковки для логистики1190
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

