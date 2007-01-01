Характеристики товара
Стул Toko выполнен в современном стиле с акцентом на лаконичность и удобство. Изогнутая спинка и аккуратные подлокотники придают модели утончённый силуэт, делая её идеальным дополнением как для дома, так и для общественных пространств. Обивка из шенилла отличается мягкостью, лёгким благородным блеском и повышенной прочностью. Эта ткань устойчива к износу, долго сохраняет насыщенность цвета и дарит тактильный комфорт, что особенно важно для ежедневного использования. Модель оснащена мягким сиденьем с поролоновым наполнителем и рассчитана на нагрузку до 120 кг. Прочные металлические ножки обеспечивают устойчивость, а специальные подпятники защищают напольное покрытие от царапин и предотвращают скольжение. Стул Toko прекрасно подойдёт для кухни, обеденной зоны или гостиной. Лаконичный дизайн делает его универсальным выбором и для кафе, ресторанов или стильных лаунж-пространств.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Высота795 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес7.1 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки650 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.21 м3
- Габариты упаковки для логистики1190
- Изделия стопируютсяНет