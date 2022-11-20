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Скамья Лофт-12 М - фото 1Скамья Лофт-12 М - фото 2Скамья Лофт-12 М - фото 3Скамья Лофт-12 М - фото 4

Скамья Лофт-12 М

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина1000 мм
  • Глубина390 мм
  • Вес8,4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

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