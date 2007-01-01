Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина660 мм
- Высота940/1060 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес12 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный, черный
- Обивкаткань
- Каркаспластик
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Вес упаковки13.50 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет