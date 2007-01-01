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Настоящее фото товара Кресло Stels T Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Stels T Ткань Черный/Красный
6 оценок
8 100
Товар в корзине. Перейти
Кресло Stels T Ткань Черный/Красный - фото 1Кресло Stels T Ткань Черный/Красный - фото 2Кресло Stels T Ткань Черный/Красный - фото 3Кресло Stels T Ткань Черный/Красный - фото 4Кресло Stels T Ткань Черный/Красный - фото 5

Кресло Stels T Ткань Черный/Красный

Артикул: CH-052-501
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота940/1060 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота940/1060 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес12 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаткань
  • Каркаспластик

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки13.50 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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