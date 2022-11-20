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Кресло Stels T Ткань Черный/Красный

Артикул: CH-052-501
6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота940/1060 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья430/550 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный пластик
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкрасный, черный

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