Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Глубина660 мм
- Высота940/1060 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья430/550 мм
- Обивкаткань
- Каркаснемонолитный пластик
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный, черный
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