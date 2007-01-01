Характеристики товара
Описание
Плетеное кресло «Диего» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - оранжевый меланж.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой светло-серого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина930 мм
- Глубина1070 мм
- Высота915 мм
- Высота до сиденья315 мм
- Цветсерый, светло-коричневый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки940 мм
- Высота упаковки1100 мм
- Глубина упаковки950 мм
- Вес упаковки14.30 кг
- Объём упаковки0.98 м3
- Изделия стопируютсяНет