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Кресло Диего плетеное из роупа, оранжевый меланж - фото 1Кресло Диего плетеное из роупа, оранжевый меланж - фото 2
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Кресло Диего плетеное из роупа, оранжевый меланж

Артикул: CH-076-564
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Плетеное кресло «Диего» с подушками в комплекте.Кресло имеет алюминиевый каркас, окрашенный порошковой краской в светло-серый (RAL7035) цвет. Боковины каркаса вручную оплетены роупом - эластичными синтетическими лентами, изготовленными из высокопрочных полиэфирных волокон. Цвет оплетки - оранжевый меланж.Подушки состоят из наполнителя и съёмных чехлов, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой светло-серого цвета. Чехол можно стирать в стиральной машине с использованием порошков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина930 мм
  • Глубина1070 мм
  • Высота915 мм
  • Высота до сиденья315 мм
  • Цветсерый, светло-коричневый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки940 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Глубина упаковки950 мм
  • Вес упаковки14.30 кг
  • Объём упаковки0.98 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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Кресло Диего плетеное из роупа, оранжевый меланж
60 990
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