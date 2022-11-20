Товар в корзине. Перейти
Диван Iggi трехместный - фото 1Диван Iggi трехместный - фото 2

Диван Iggi трехместный

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Ryler трехместный
Диван Ryler трехместный
Следующий Диван Loco двухместный
Диван Ryler трехместный

Характеристики товара

Описание

Диван возможно изготовить с раскладным механизмом. Подробности уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота910 мм
  • Ширина1800/2000/2200/2400 мм
  • Глубина970 мм
  • Материалдерево
  • Материал сиденьяткань

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Диван Бурлеск

Настоящее фото товара Диван Роял с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 840
Оптовая цена
13

Диван Роял с каретной стяжкой

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
8

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
13

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
5

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
8

Диван Дуплет

Диван 3-местный Chester (Честер)Настоящее фото товара Диван 3-местный Chester (Честер), произведённого компанией ChiedoCover
от82 500
Оптовая цена
6

Диван 3-местный Chester (Честер)

Диван Chester (Честер) кожаныйНастоящее фото товара Диван Chester (Честер) кожаный, произведённого компанией ChiedoCover
от89 999
Оптовая цена
13

Диван Chester (Честер) кожаный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный, произведённого компанией ChiedoCover
от194 890
Оптовая цена
12

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный

Настоящее фото товара Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от75 000
Оптовая цена
9

Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой

С этим товаром покупают
Стол-чемодан складной, коричневыйНастоящее фото товара Стол-чемодан складной, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
6

Стол-чемодан складной, коричневый

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло пластиковое Ажур, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена
15

Кресло пластиковое Ажур

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ лед, произведённого компанией ChiedoCover
от121 690
Оптовая цена
8

Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка авокадо, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
13

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка авокадо

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
14

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли

Настоящее фото товара Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от89 790
Оптовая цена
10

Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя

Другие товары из разделамебель для спальни
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 22 шт.
Комод в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара Комод в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от202 290
Оптовая цена
8

Комод в стиле лофт из массива сосны Баден

Кофейный стол из массива сосны БаденНастоящее фото товара Кофейный стол из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от206 890
Оптовая цена
9

Кофейный стол из массива сосны Баден