Характеристики товара
Описание
Диван возможно изготовить с раскладным механизмом. Подробности уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина1800/2000/2200/2400 мм
- Глубина970 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьяткань
Диван возможно изготовить с раскладным механизмом. Подробности уточняйте у менеджера.
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