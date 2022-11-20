Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота910 мм
- Ширина1600 мм
- Глубина970 мм
- Материалдерево
- Материал сиденьяткань
Диван Бурлеск
Диван Роял с каретной стяжкой
Диван Шлягер
Диван высокий стяжка
Диван с подлокотниками
Диван Дуплет
Диван 3-местный Chester (Честер)
Диван Chester (Честер) кожаный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной красный
Диван-кровать Chesterfield Florence трехместный раскладной голубой
Кресло Фортуна, выпуклая спинка
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, белый
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, коричневый
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ розовый
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ панама