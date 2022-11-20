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Стул пластиковый Riva Bistrot, белый

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Характеристики товара

Описание

Стул Riva Bistrot из стеклопластика с чистыми, минималистичными линиями. Бесшовный трубчатый каркас с закругленными углами и профилем; сиденье и спинка образуют единое целое. Легкий, простой в использовании и штабелируемый.
Особенности:
Моноблочный стул из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяпластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт
  • Объём упаковки1.44 м3

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