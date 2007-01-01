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Настоящее фото товара Стул пластиковый Riva Bistrot, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул пластиковый Riva Bistrot, белый
41 оценка
7 990
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Стул пластиковый Riva Bistrot, белый

Артикул: CH-026-741
41 оценка
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья465 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Riva Bistrot из стеклопластика с чистыми, минималистичными линиями. Бесшовный трубчатый каркас с закругленными углами и профилем; сиденье и спинка образуют единое целое. Легкий, простой в использовании и штабелируемый.
Особенности:
Моноблочный стул из перерабатываемого стеклопластика (пластик+стекловолокно) с матовой отделкой и нескользящими ножками.
Материалы не подвержены воздействию УФ-излучения, благодаря этому стул долго сохраняет свой первоначальный вид и не выцветает на солнце

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес4 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасапластик
  • Допустимая нагрузка120 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияИталия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт
  • Объём упаковки1.44 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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