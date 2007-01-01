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Настоящее фото товара Стул Лори велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Лори велюр зеленый
26 оценок
9 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Лори велюр зеленый - фото 1Стул Лори велюр зеленый - фото 2Стул Лори велюр зеленый - фото 3Стул Лори велюр зеленый - фото 4

Стул Лори велюр зеленый

Артикул: CH-052-012
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Лори велюр зелёный ножки черные металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес6.5 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материалвелюр
  • Цветзеленый, черный
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки28 кг
  • Объём упаковки0.46 м3
  • Габариты упаковки для логистики1100
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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