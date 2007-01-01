Характеристики товара
Описание
Стул для кухни Лори велюр зелёный ножки черные металл
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина480 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес6.5 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материалвелюр
- Цветзеленый, черный
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Вес упаковки28 кг
- Объём упаковки0.46 м3
- Габариты упаковки для логистики1100
- Изделия стопируютсяНет