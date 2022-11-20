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Стул Lady пластик черный

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Стул черное кружево

Характеристики товара

Описание

Современный стул Lady украсит интерьер кухни, гостиной, ресторана или кафе. Обтекаемые, плавные формы спинки и подлокотников дарят ощущение легкости и комфорта. Спинка и сиденье стула выполнены из прочного PP-пластика - износостойкого материала, который неприхотлив в уходе. Ножки изготовлены из металла, покрытого порошковой краской. На ножках имеются защитные подпятники, чтобы не оставлять различные следы и потертости на напольном покрытии.

1 коробка / 4 шт.
Габариты: 73*55*59
Вес брутто: 20,05
Объем: 0,237


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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки730 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки20.05 кг

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