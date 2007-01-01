Характеристики товара
Описание
Стул пластиковый Lady черный ножки из окрашенного металла
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина560 мм
- Глубина550 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес4.3 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки730 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки20.05 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики730
- Изделия стопируютсяНет