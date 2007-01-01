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Настоящее фото товара Стул венский барный Эдж, мягкое сиденье, произведённого компанией ChiedoCover
Стул венский барный Эдж, мягкое сиденье
13 оценок
20 090
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Стул венский барный Эдж, мягкое сиденье - фото 1Стул венский барный Эдж, мягкое сиденье - фото 2

Стул венский барный Эдж, мягкое сиденье

Артикул: CH-088-510
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес4.6 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Венские барные стулья — это идеальное сочетание стиля, комфорта и функциональности. Его элегантный дизайн и изысканные линии делают его прекрасным дополнением к любому интерьеру бара. Стул выполнен из качественных материалов, что гарантирует его долговечность и надежность. Благодаря комбинации стиля и удобства, этот стул станет неотъемлемой частью пространства и поможет создать необходимую атмосферу.Каждая деталь стула тщательно проработана и изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает его долгий срок службы. Благодаря устойчивой конструкции и качественным компонентам, этот стул будет служить вам верой и правдой на протяжении многих лет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материалбук
  • Материал сиденьяткань
  • Цветкрасный, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки1100 мм
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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