Товар в корзине. Перейти
Стул венский Твист, бук - фото 1

Стул венский Твист, бук

Артикул: CH-066-688
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Римио-М
Фотография товара Стул Римио-М от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Комфорт-М
Фотография товара Стул Комфорт-М от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал каркасабук

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590

Стул Кьявари белый, деревянный - с коричневой подушкой

328
Настоящее фото товара Стул Stefani, произведённого компанией ChiedoCover
от24 890
Оптовая цена

Стул Stefani

72
Фотография товара Стул Ганс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ганс, произведённого компанией ChiedoCover
от16 490
Оптовая цена

Стул Ганс

44
Распродажа
Фотография товара Стул Такер, зеленый деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, зеленый деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 2906
5 590 ₽

Стул Такер, зеленый деревянный

33
Фотография товара Стул Элегант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Элегант

43
Распродажа
Фотография товара Стул LOKI экокожа зеленый x2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул LOKI экокожа зеленый x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99045
36 290 ₽Оптовая цена

Стул LOKI экокожа зеленый x2

85
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон, патина с серебром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон, патина с серебром, произведённого компанией ChiedoCover
от6 29011
6 990 ₽

Стул Наполеон, патина с серебром

434
Распродажа
Фотография товара стул Safir, бежевая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара стул Safir, бежевая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59010
5 090 ₽

стул Safir, бежевая экокожа

38
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Viva светло-серое x2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Viva светло-серое x2, произведённого компанией ChiedoCover
от19 98030
28 490 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Viva светло-серое x2

32
Фотография товара Стул Киприан, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Киприан, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стул Киприан, белый

39
В наличии 2 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
Фотография товара Чехол на стул 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 37, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 37

32
Настоящее фото товара Подушка для стула Мауи, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Подушка для стула Мауи

43
Фотография товара Мебельная ножка 127 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мебельная ножка 127, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Мебельная ножка 127

38
Фотография товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Подушка со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

41
Фотография товара Каркас кресла Токо, лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас кресла Токо, лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190

Каркас кресла Токо, лофт

10
Фотография товара Чехол 48, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 48, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от490

Чехол 48, голубой

31
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый, произведённого компанией ChiedoCover
от610
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 2см, ричард белый

33
Фотография товара Ножка с декором из металла 148 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножка с декором из металла 148, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Ножка с декором из металла 148

48
Фотография товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Подушка комбинированная со спинкой и подлокотниками для подвесного кресла

36

Другие товары из раздела деревянные стулья

Фотография товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Стул-кресло Венское Классик, без подушки

80
Настоящее фото товара Стул Соло, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул Соло

54
Фотография товара Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390

Комплект Такер, 4 стула желтый, черный, красный, синий

35
Фотография товара Стул Алекс с жесткой спинкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Алекс с жесткой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Стул Алекс с жесткой спинкой

30
Распродажа
Фотография товара Стул обеденный TOR желтый x4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный TOR желтый x4, произведённого компанией ChiedoCover
от35 19210
38 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный TOR желтый x4

90
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Марко с деревянной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Марко с деревянной спинкой

50
Настоящее фото товара Стул Кадис-М с мягкой вставкой на спинке из дерева, произведённого компанией ChiedoCover
от16 390
Оптовая цена

Стул Кадис-М с мягкой вставкой на спинке из дерева

46
Фотография товара Стул Ува NS, береза/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува NS, береза/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от20 890
Оптовая цена

Стул Ува NS, береза/ белый

100
Распродажа
Фотография товара Стул Gavi, велюр Velutto 33, ножки бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gavi, велюр Velutto 33, ножки бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от6 2902
6 390 ₽

Стул Gavi, велюр Velutto 33, ножки бук под лак

9
Фотография товара Стул барный Eclipce, черно-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Eclipce, черно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890

Стул барный Eclipce, черно-коричневый

11

Товар в корзине

Стул венский Твист, бук
Стул венский Твист, бук
от 8 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Каркас стула Брин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Брин, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290

Каркас стула Брин

40
Фотография товара Чехол на стул 37 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 37, произведённого компанией ChiedoCover
от750

Чехол на стул 37

32
Настоящее фото товара Подушка для стула Мауи, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Подушка для стула Мауи

43
Фотография товара Мебельная ножка 127 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мебельная ножка 127, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890
Оптовая цена

Мебельная ножка 127

38