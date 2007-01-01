Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина550 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасамассив дерева
- Цветорех
- Обивкаткань
- По конструкцииСтулья без подлокотников
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки1020 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет