Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех
Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех
15 оценок
11 890
Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех - фото 1Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех - фото 2Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех - фото 3Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех - фото 4Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех - фото 5Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех - фото 6Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех - фото 7

Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех

Артикул: CH-081-692
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - массив дерева; Материал сиденья - ткань; Материал обивки - ткань; Ширина - 45; Глубина - 55; Высота - 102; Ширина сиденья - 42; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветорех
  • Обивкаткань
  • По конструкцииСтулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1020 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех
Деревянный стул Арлет ткань Tenerife stone / орех
11 890
