Характеристики товара
Описание
Стул "Викинг" из массива березы идеально подойдет как для домашней столовой зоны, так и для кафе и ресторанов.Особое внимание в модели "Викинг" уделено эргономике. Дизайн сидушки с анатомическим обнижением и удобная спинка обеспечивают идеальное распределение веса человека, что создает максимальный комфорт.
- Изготовлен из массива березы — прочный, долговечный и экологически чистый материал, обеспечивающий надежность конструкции.
- Идеально подходит для домашней столовой, кафе и ресторанов — стильный и универсальный дизайн, сочетающийся с различными интерьерами.
- Эргономичный дизайн — особое внимание уделено комфорту: сиденье с анатомическим обнижением и удобная спинка обеспечивают правильное распределение веса и максимальный комфорт при длительном использовании.
- Удобство и функциональность — продуманная форма сиденья и спинки создают комфортное положение тела, что делает его подходящим для ежедневного использования.
- Стильный внешний вид — классический дизайн из натурального дерева подчеркнет уют и тепло в любом пространстве.
- Долговечность и надежность — благодаря качественной сборке из массива березы, стул прослужит долго даже при интенсивной эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина495 мм
- Глубина560 мм
- Высота875 мм
- Материал каркасабереза, массив дерева
- Цветнатуральный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет