Настоящее фото товара Стул Викинг, натуральный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Викинг, натуральный
13 оценок
8 090
Стул Викинг, натуральный - фото 1
NEW

Стул Викинг, натуральный

Артикул: CH-079-168
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина495 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота875 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул "Викинг" из массива березы идеально подойдет как для домашней столовой зоны, так и для кафе и ресторанов.Особое внимание в модели "Викинг" уделено эргономике. Дизайн сидушки с анатомическим обнижением и удобная спинка обеспечивают идеальное распределение веса человека, что создает максимальный комфорт.

  • Изготовлен из массива березы — прочный, долговечный и экологически чистый материал, обеспечивающий надежность конструкции.
  • Идеально подходит для домашней столовой, кафе и ресторанов — стильный и универсальный дизайн, сочетающийся с различными интерьерами.
  • Эргономичный дизайн — особое внимание уделено комфорту: сиденье с анатомическим обнижением и удобная спинка обеспечивают правильное распределение веса и максимальный комфорт при длительном использовании.
  • Удобство и функциональность — продуманная форма сиденья и спинки создают комфортное положение тела, что делает его подходящим для ежедневного использования.
  • Стильный внешний вид — классический дизайн из натурального дерева подчеркнет уют и тепло в любом пространстве.
  • Долговечность и надежность — благодаря качественной сборке из массива березы, стул прослужит долго даже при интенсивной эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина495 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота875 мм
  • Материал каркасабереза, массив дерева
  • Цветнатуральный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

