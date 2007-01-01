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Стул Flek, белый

Артикул: CH-017-182
37 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классический обеденный стул в современном европейском стиле идеального качества. Стул выполнен из натурального бука, сиденье из МДФ со шпоном бука и глянцевым напылением. Данная модель помимо эстетических и практических качеств, отличается еще и прочностью. Стул прослужит Вам долгие годы, не требуя особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина485 мм
  • Глубина545 мм
  • Высота860 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Материалбук, МДФ
  • Цветбелый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки11 кг

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