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Стул Flux, дерево

Артикул: CH-069-466
11 оценок
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Фотография товара Стул Flux+, дерево от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Эксклюзивный дизайн, тонированное натуральное дерево, декоративно-защитное покрытие каркаса: ударопрочный полиуретановый лак на основе эпоксидных смол - то, что нужно для солидного кабинета или приемной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья460 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки710 мм
  • Глубина упаковки260 мм
  • Объём упаковки0.10 м3

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