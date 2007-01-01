Характеристики товара
Описание
Эксклюзивный дизайн, тонированное натуральное дерево, декоративно-защитное покрытие каркаса: ударопрочный полиуретановый лак на основе эпоксидных смол - то, что нужно для солидного кабинета или приемной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья460 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья470 мм
- По конструкцииСтулья с мягким сиденьем, Стулья с подлокотниками
Параметры упаковки
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Объём упаковки0.10 м3