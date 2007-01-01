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Настоящее фото товара Светильник подвесной Кайфер Глесси, темно-золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Кайфер Глесси, темно-золотой
15 оценок
7 29028
9 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Кайфер Глесси, темно-золотой - фото 1Светильник подвесной Кайфер Глесси, темно-золотой - фото 2Светильник подвесной Кайфер Глесси, темно-золотой - фото 3Светильник подвесной Кайфер Глесси, темно-золотой - фото 4Светильник подвесной Кайфер Глесси, темно-золотой - фото 5
Распродажа

Светильник подвесной Кайфер Глесси, темно-золотой

Артикул: CH-087-015
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина120 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота1480 мм
  • Вес1.5 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в современном стиле, выполненный в сдержанном дизайне. Мощность лампы в 40 Вт позволит осветить 2 м. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е14. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота1480 мм
  • Вес1.5 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Мощность40 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки190 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Вес упаковки2 кг
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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