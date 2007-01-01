Характеристики товара
Описание
Светильник настенный светодиодный Рибс Бейли элегантное и функциональное освещение для вашего интерьера. Светильник выполнен в минималистичном стиле с четкими линиями и угловатыми формами. Зеленый корпус из металла и смолы с матовым покрытием подчеркивает его элегантность, а прямоугольный плафон придает изделию стильный и сдержанный вид. Светильник оснащен двумя LED лампами мощностью 5,5 Вт, создающими теплый свет, который мягко освещает пространство на площади 3 кв.м. Это идеальный вариант для создания комфортной атмосферы в жилых помещениях и общественных местах. Со степенью защиты IP20 светильник защищен от пыли и влаги, что делает его подходящим для использования в закрытых помещениях, таких как гостиные, прихожие, загородные дома или кафе. Модель Рибс Бейли это отличный выбор для любителей современного и лаконичного дизайна. Светильник добавит роскоши в любое пространство, обеспечивая яркое и комфортное освещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина70 мм
- Глубина130 мм
- Высота160 мм
- Мощность5 Вт
- ЦокольLED
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки210 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики210*180*130
- Изделия стопируютсяНет