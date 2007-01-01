Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Витензо Асти в современном стиле. Хрустальные элементы дают мягкий атмосферный свет и создают на стенах и потолке красивую игру света и тени, где бы вы их ни включили. Один настенный светильник равномерно освещает площадь 2 кв. м, а его мощность составляет 6 Вт. Сенсорная панель в основании светильника позволяет регулировать температуру освещения одним прикосновением.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина170 мм
- Высота80 мм
- Материалметалл, хрусталь, стекло хрустальное
- Количество ламп1
- Мощность6 Вт
- ЦокольLED
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки330 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки240 мм
- Вес упаковки1.86 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики330*240*150
- Изделия стопируютсяНет