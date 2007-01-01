Характеристики товара
Описание
Бра выполнено в дизайнерском стиле и станет стильным акцентом в интерьере. Компактный светильник гармонично сочетает утончённый дизайн и современную эстетику. Корпус выполнен из прочного металла с благородным бронзовым покрытием. Внимание привлекает декоративный коричневый элемент из керамики с рельефной текстурой, добавляющий выразительность и индивидуальность. Прозрачный стеклянный плафон цилиндрической формы придаёт лёгкость общей конструкции. Светильник оснащён LED-лампой мощностью 2 Вт с тёплым свечением, направленным вверх, создающим мягкую, уютную атмосферу. Крепится на планку, выключатель расположен на стене. Уровень защиты IP20 делает бра подходящим для сухих помещений. Прекрасный выбор для оформления спальни, гостиной, прихожей, детской комнаты, а также кафе, гостиниц и загородных домов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Глубина190 мм
- Высота290 мм
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп1
- Мощность2 Вт
- ЦокольLED
- Цветбежевый, бронза, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки160 мм
- Высота упаковки240 мм
- Глубина упаковки250 мм
- Вес упаковки0.80 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики0.01
- Изделия стопируютсяНет