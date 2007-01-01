Характеристики товара
Описание
Светильник настенный Грата-2 Металикана — индустриальный акцент в интерьере. Настенный светильник Грата-2 Металикана отличается эффектным индустриальным дизайном. Перфорированные металлические плафоны в форме округленного квадрата придают светильнику графичность и лёгкость, создавая выразительный световой рисунок на стене. Модель идеально впишется в интерьер в стиле лофт или хай-тек. Корпус и плафоны выполнены из прочного металла с матовым покрытием в благородном сером цвете. Перфорация не только создаёт декоративный эффект, но и обеспечивает мягкое рассеивание света, создавая уютную атмосферу. Светильник рассчитан на две лампы с цоколем E14 мощностью до 40 Вт каждая, что в сумме даёт общую мощность до 80 Вт. Этого достаточно для создания мягкого акцентного освещения на площади до 4 кв.м. Свет направлен вверх, визуально приподнимая потолок и наполняя помещение рассеянным светом. Устанавливается на стену с помощью планки, выключатель также располагается на стене. Светильник безопасен для жилых помещений (IP20). В комплект входят: сам светильник, паспорт изделия, схема подключения и упаковка. Грата-2 Металикана будет отлично смотреться в спальне, гостиной, прихожей, на лестничных пролётах или в кафе с индустриальной эстетикой. Он добавит интерьеру стильную текстуру и акцентный световой эффект.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина440 мм
- Высота200 мм
- Материалметалл
- Количество ламп2
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки210 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки1.10 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики450*260*210
- Изделия стопируютсяНет