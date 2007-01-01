Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле с плафоном из прозрачного стекла. Светильник станет стильным дополнением интерьера, прекрасно смотрится в комплекте из нескольких штук. Подходит для освещения кухни, зала, гостиной, а также для баров, ресторанов и кафе. Площадь освещения 4 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1000 мм
- Вес1.2 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки280 мм
- Высота упаковки420 мм
- Вес упаковки1.5 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет