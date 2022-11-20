Товар в корзине. Перейти
Стул Tolix барный Черный глянцевый - фото 1Стул Tolix барный Черный глянцевый - фото 2Видеообзор стула Толикс (Tolix) - ChiedoCover - видео 3Стул Tolix барный Черный глянцевый - фото 4Стул Tolix барный Черный глянцевый - фото 5Стул Tolix барный Черный глянцевый - фото 6Стул Tolix барный Черный глянцевый - фото 7

Стул Tolix барный Черный глянцевый

8 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Tolix барный Белый глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый
Следующий Стул Tolix барный Желтый глянцевый
Стул Tolix барный Белый глянцевый

Характеристики товара

Описание

Барный табурет Tolix – воплощение качества и практичности. Удобный металлический стул на четырех опорах окрашен в черный глянцевый цвет. Он может стать стильным дополнением интерьера модного заведения или домашней столовой. Данная мебель по праву считается невероятно долговечной. Выполненный из прочного металла стул Tolix обладает идеальной конструкцией. Он устойчив, функционален и не требует специального ухода.

1 коробка / 6 шт.

Габариты: 45х45х1440

Объем: 0,2916

Вес: 31,2 кг.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота770 мм
  • Высота до сиденья770 мм
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Вес4.6 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяметалл
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт
  • Ширина упаковки450 мм
  • Высота упаковки1440 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Вес упаковки31.20 кг

Похожие товары

Стул Tolix барный Желтый глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Желтый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Tolix барный Желтый глянцевый

Стул Tolix Arms Soft барный серебристыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Tolix Arms Soft барный серебристый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Tolix Arms Soft барный Черный матовый

В наличии 100 шт.
Табурет барный Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена
9

Табурет барный Tolix Style, цвет по RAL

В наличии 8 шт.
Стул барный Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Стул барный Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
13

Стул барный Tolix Style, цвет по RAL

В наличии 364 шт.
Барное кресло Tolix Style, цвет по RALНастоящее фото товара Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
4 450
Оптовая цена
11

Барное кресло Tolix Style, цвет по RAL

Стул барный Tolix Wood белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул барный Tolix Wood белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99018
8 490 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Tolix Wood белый глянцевый

В наличии 87 шт.
Стул барный Tolix Wood желтыйНастоящее фото товара Стул барный Tolix Wood желтый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99038
7 990 ₽Оптовая цена
14

Стул барный Tolix Wood желтый

В наличии 100 шт.
Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99027
9 490 ₽Оптовая цена
8

Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул полубарный Tolix Wood со спинкой оранжевый глянцевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Tolix Wood со спинкой оранжевый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
11

Стул полубарный Tolix Wood со спинкой оранжевый глянцевый

В наличии 63 шт.
Другие товары из разделабарные металлические стулья
Стул полубарный Tolix Wood со спинкой черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул полубарный Tolix Wood со спинкой черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
14

Стул полубарный Tolix Wood со спинкой черный глянцевый

Стул Лофт-1Настоящее фото товара Стул Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
108Хит

Стул Лофт-1

Стул Tolix барный голубой матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный голубой матовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 99043
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный голубой матовый

В наличии 65 шт.
Стул Tolix барный серебристый матовыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный серебристый матовый

В наличии 41 шт.
С этим товаром покупают
Подстолье чугунное ПонтэНастоящее фото товара Подстолье чугунное Понтэ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99019
7 390 ₽
91Хит

Подстолье чугунное Понтэ

В наличии 80 шт.
Стул Tolix Черный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 99029
6 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Tolix Черный глянцевый

В наличии 100 шт.
Стул Tolix барный Красный глянцевыйНастоящее фото товара Стул Tolix барный Красный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99015
6 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Tolix барный Красный глянцевый

Вешалка напольная Альберо R11 деревоНастоящее фото товара Вешалка напольная Альберо R11 дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
10

Вешалка напольная Альберо R11 дерево

Настоящее фото товара Подстолье чугунное 1044, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена
15

Подстолье чугунное 1044

Настоящее фото товара Банкетка Brooklyn, произведённого компанией ChiedoCover
от27 390
Оптовая цена
10

Банкетка Brooklyn

Стол Гранд 4Настоящее фото товара Стол Гранд 4, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена
9

Стол Гранд 4

Настоящее фото товара Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена
11

Гримерный столик с зеркалом Биттлз, белый

Настоящее фото товара Табурет Tolix, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
14

Табурет Tolix, черный

Обувница EchoppeНастоящее фото товара Обувница Echoppe, произведённого компанией ChiedoCover
7 990
Оптовая цена
15

Обувница Echoppe