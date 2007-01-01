Характеристики товара
Описание
Барный стул TOLIX — это воплощение лофта в его первозданной эстетике. Четкие формы, лаконичный силуэт и красный глянцевый оттенок создают выразительный акцент, который подойдет для самых разных пространств — от городской кухни до стильного бара. Каркас и ножки выполнены из металла с прочной стальной основой. Сталь — это материал, который славится своей износостойкостью, устойчивостью к повреждениям и долговечностью. Благодаря этим свойствам стул выдерживает нагрузку до 130 кг, оставаясь стабильным и надежным в эксплуатации. Сиденье на высоте 77 см удобно для барной стойки или высокого стола. За счет характерной выемки в центре его удобно перемещать, а перекладины между ножками обеспечивают дополнительную устойчивость и возможность опоры для ног. Стулья стопируются — их можно компактно складывать друг на друга, что экономит место при хранении и транспортировке. TOLIX — это не просто мебель, это форма, ставшая легендой. Дизайн полностью повторяет знаменитую модель одноименного бренда, сохраняя ее аутентичность и функциональность. Черный глянцевый цвет добавляет современности и визуальной лёгкости. Этот стул — отличное решение для кафе, офиса в стиле лофт, домашней кухни или барной зоны. TOLIX гармонично вписывается в индустриальные, минималистичные и эклектичные интерьеры, оставаясь стильной и практичной единицей мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота770 мм
- Высота до сиденья770 мм
- Вес4.6 кг
- Материалметалл, сталь
- Материал каркасасталь
- Допустимая нагрузка130
- Тип ножекбарные ножки
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки290 мм
- Вес упаковки20.40 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет