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Настоящее фото товара Табурет Флоу, серо- бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет Флоу, серо- бежевый
10 оценок
8 190
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Табурет Флоу, серо- бежевый - фото 1Табурет Флоу, серо- бежевый - фото 2Табурет Флоу, серо- бежевый - фото 3Табурет Флоу, серо- бежевый - фото 4Табурет Флоу, серо- бежевый - фото 5

Табурет Флоу, серо- бежевый

Артикул: CH-074-266
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина414 мм
  • Глубина362 мм
  • Высота477 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Табурет Флоу, белый от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Табурет Флоу, темно- серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Простой и удобный металлический табурет коллекции Флоу в натуральной цветовой гамме, которую выбрали наши дизайнеры, найдет свое место в любом помещении. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.

Металлический табурет Флоу изготавливается из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.


Табурет Флоу можно использовать в качестве дополнительного места для гостей, как подставку для ног, в качестве минималистичной прикроватной тумбы и подставки для цветов. В вашем загородном доме или на даче всегда есть необходимость в таком небольшом, но многофункциональном мебельном элементе. Металлический табурет Флоу предназначен для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина414 мм
  • Глубина362 мм
  • Высота477 мм
  • Вес7 кг
  • Толщина стенки каркаса1.5 мм
  • Материалсталь
  • Материал каркасастальная труба
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки485 мм
  • Высота упаковки535 мм
  • Глубина упаковки455 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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