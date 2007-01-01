Характеристики товара
Описание
Простой и удобный металлический табурет коллекции Флоу в натуральной цветовой гамме, которую выбрали наши дизайнеры, найдет свое место в любом помещении. К вашему выбору 5 базовых цветов стандартного исполнения. В случаях заказа под проект, возможна окраска в индивидуальные цвета согласно РАЛ.
Металлический табурет Флоу изготавливается из стальных профилей: труба Д32х1,5 мм и полоса 40х6мм. Указанным материалам придается изящная форма посредством лазерной резки и последующей гибки на станках с ЧПУ. Окраска осуществляется в автоматизированной линии порошковой окраски с качественной 7-ми зонной подготовкой поверхности изделия для нанесения покрытия.
Табурет Флоу можно использовать в качестве дополнительного места для гостей, как подставку для ног, в качестве минималистичной прикроватной тумбы и подставки для цветов. В вашем загородном доме или на даче всегда есть необходимость в таком небольшом, но многофункциональном мебельном элементе. Металлический табурет Флоу предназначен для использования в течение длительного времени в любую погоду и в любое время года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина414 мм
- Глубина362 мм
- Высота477 мм
- Вес7 кг
- Толщина стенки каркаса1.5 мм
- Материалсталь
- Материал каркасастальная труба
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки485 мм
- Высота упаковки535 мм
- Глубина упаковки455 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет