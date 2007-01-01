Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет детский Jetty, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет детский Jetty, желтый
10 оценок
590
Товар в корзине. Перейти
Табурет детский Jetty, желтый - фото 1Табурет детский Jetty, желтый - фото 2Табурет детский Jetty, желтый - фото 3Табурет детский Jetty, желтый - фото 4Табурет детский Jetty, желтый - фото 5Табурет детский Jetty, желтый - фото 6Табурет детский Jetty, желтый - фото 7
NEW

Табурет детский Jetty, желтый

Артикул: CH-083-012
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина270 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота250 мм
  • Высота до сиденья250 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Liter
Фотография товара Стул Liter от компании ChiedoCover.
Следующий Стул уличный Прайд
Фотография товара Стул уличный Прайд от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Можно использовать на открытом воздухе, так как мебель устойчива к погодным условиям и загрязнениям. Прочная и легкая табуретка без труда выдержит капризы погоды и активные игры. Отличное решение для использования на свежем воздухе. А когда летний сезон закончится, мебель достаточно протереть и затем убрать на хранение. Изготовлено из безвредного полипропилена.Удобный детский табурет: ребенок может рисовать, играть, делать поделки и даже устроить пикник в саду на свежем воздухе. Эту легкую, но устойчивую мебель ребенок без труда перенесет из комнаты в комнату или в сад. Легко собрать – компоненты просто соединяются до щелчка.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина270 мм
  • Глубина270 мм
  • Высота250 мм
  • Высота до сиденья250 мм
  • Вес0.8 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул прозрачный детский Baby Elizabeth розовый

43
Распродажа
Фотография товара Стул TEDDY ALTA от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул TEDDY ALTA, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99024
6 490 ₽Оптовая цена

Стул TEDDY ALTA

136
Фотография товара Кресло поворотное, розовый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное, розовый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
18 690
Оптовая цена

Кресло поворотное, розовый, сетка

65
Фотография товара Кресло поворотное Pegas, синий, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Pegas, синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена

Кресло поворотное Pegas, синий, ткань

52
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стульчик для кормления, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, бежевый

38
Фотография товара Стульчик для кормления, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стульчик для кормления, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Стульчик для кормления, голубой

32
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Style голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Style голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Style голубой

13
В наличии 4 шт.
Фотография товара Детский стульчик Fun chair yellow от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский стульчик Fun chair yellow, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Детский стульчик Fun chair yellow

11
Фотография товара Стул пластиковый детский Kidy, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый детский Kidy, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Стул пластиковый детский Kidy, розовый

8
Фотография товара Стул пластиковый детский Kidy, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый детский Kidy, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена

Стул пластиковый детский Kidy, голубой

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый

41
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Line 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Line 1000

36
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб

34
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, изумрудно-зеленый

36
Фотография товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400

Каркас стула на конусных опорах Модель 6, полубарный, 40х20

5
Фотография товара Подушка для стула Торни, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для стула Торни, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от630

Подушка для стула Торни, желтый

45
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49
Распродажа
Фотография товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19028
1 650 ₽

Чехол Е01 на стул Eames, уплотненный, велюр синий

46
Фотография товара Каркас стула Даллас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
от1 890

Каркас стула Даллас

87

Другие товары из раздела детские стулья

Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой

14
В наличии 94 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло детское Kids 102 Ткань Голубой

15
В наличии 72 шт.
Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Зеленый

12
В наличии 111 шт.
Фотография товара Стул детский N-1 Eames Style желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул детский N-1 Eames Style желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390
Оптовая цена

Стул детский N-1 Eames Style желтый

14
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Стулья детские Pet chairs, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690

Стулья детские Pet chairs

8
Фотография товара Детский стульчик Fun chair red от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Детский стульчик Fun chair red, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690

Детский стульчик Fun chair red

10
Фотография товара Кресло поворотное Ella, ткань, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Ella, ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
19 190

Кресло поворотное Ella, ткань, синий

5
New
Фотография товара Табурет детский Jetty, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Jetty, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
590

Табурет детский Jetty, светло-серый

9
New
Фотография товара Табурет детский Jetty, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Jetty, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
590

Табурет детский Jetty, мятный

7
New
Фотография товара Табурет детский Asylum, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет детский Asylum, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
890

Табурет детский Asylum, светло-серый

12

Товар в корзине

Табурет детский Jetty, желтый
Табурет детский Jetty, желтый
590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от650

Чехол 52 на стул Кьявари, бирюзовый

41
Фотография товара Каркас стула Line 1000 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Line 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Каркас стула Line 1000

36
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари жаккард ромб

34
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Акции для вас

Новость от 29.04.2025 Офисные кресла
Офисные кресла

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 19.10.2018 ​Ткань «Мати» - лидер в мире банкетного текстиля
​Ткань «Мати» - лидер в мире банкетного текстиля

Основные особенности и характеристики ткани "Мати".

Новость от 27.05.2024 Распродажа склада
Распродажа склада

Перейдите, чтобы узнать подробности