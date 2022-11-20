Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый

6 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Чехол на табурет, без поролона, фиолетовый

4.9
590 ₽
ЗаказатьКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Чехол на табурет, без поролона, синий
Чехол на табурет, без поролона, синий
Следующий Чехол на табурет, без поролона, серый
Чехол на табурет, без поролона, серый

Характеристики товара

Описание

Чехол на круглый табурет выполнен из плотной и мягкой ткани - велюр. Максимальный диаметр - 33 см. Без уплотнителя. Фиксируется с помощью резинки вшитой в нижнюю часть сиденья.

Чехол можно стирать. Допускаются деликатная и ручная стирки при 30 градусах, без использования отбеливающих средств, скорость отжима до 600 об/мин. Глажка запрещена.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр330 мм
  • Материалвелюр
  • Цветсиреневый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Моби Дик кофе, произведённого компанией ChiedoCover
от29 990
Оптовая цена
7

Диван Моби Дик кофе

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена
11

Стол Лидер 2, 1800x900, орех, черный

Настоящее фото товара Стол АРКОС 20, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
7

Стол АРКОС 20

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессоНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
9 99010
10 990 ₽Оптовая цена
15

Стол обеденный GUDI 120*75 эспрессо

В наличии 49 шт.
Стол обеденный GUDI 120*75 белыйНастоящее фото товара Стол обеденный GUDI 120*75 белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена
7

Стол обеденный GUDI 120*75 белый

Стол АРКОС 21Настоящее фото товара Стол АРКОС 21, произведённого компанией ChiedoCover
42 890
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 21

Настоящее фото товара Стол АРКОС 23, произведённого компанией ChiedoCover
20 790
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 23

Настоящее фото товара Стол АРКОС 24, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 24

Настоящее фото товара Стол АРКОС 6-1, произведённого компанией ChiedoCover
19 190
Оптовая цена
15

Стол АРКОС 6-1

Стол Престиж, столешница HPL, светлыйНастоящее фото товара Стол Престиж, столешница HPL, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена
7

Стол Престиж, столешница HPL, светлый

Другие товары из раздела

Чехол на табурет, без поролона, бежевыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
7

Чехол на табурет, без поролона, бежевый

Чехол на табурет, без поролона, бордовыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
5

Чехол на табурет, без поролона, бордовый

Чехол на табурет, без поролона, желтыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
5

Чехол на табурет, без поролона, желтый

Чехол на табурет, без поролона, коричневыйНастоящее фото товара Чехол на табурет, без поролона, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
13

Чехол на табурет, без поролона, коричневый