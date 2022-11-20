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Табурет деревянный T-9739/46 - фото 1

Табурет деревянный T-9739/46

7 оценок
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Табурет-стремянку MARTIN, лак

Характеристики товара

Описание

Стул деревянный. Массив бука. тонировка на выбор.

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Основные характеристики

  • Вес1.1 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияПольша

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