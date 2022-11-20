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Стул Bistro белый

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Характеристики товара

Описание

Стул Bistro белого цвета – модель для интерьеров общественных заведений, домов и квартир в стиле ретро. Плавные обтекаемые формы, чистые цвета и безопасные материалы – основа для комфортного и популярного дизайна. Основание стула выполнено из натурального некрашеного массива бука, спинка и сиденье – из прочного матового пластика белого цвета. Благодаря высоте в 78,5 сантиметров и глубине сиденья в 41 сантиметра модель удобна для детей и взрослых.

1 коробка / 4 шт.

Габариты: 48х63х59

Вес брутто: 13,5 кг.

Объем: 0,1784

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Основные характеристики

  • Высота795 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина515 мм
  • Глубина535 мм
  • Вес3 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяпластик
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки480 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Вес упаковки13.50 кг

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