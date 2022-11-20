Характеристики товара
Описание
Стул Bistro белого цвета – модель для интерьеров общественных заведений, домов и квартир в стиле ретро. Плавные обтекаемые формы, чистые цвета и безопасные материалы – основа для комфортного и популярного дизайна. Основание стула выполнено из натурального некрашеного массива бука, спинка и сиденье – из прочного матового пластика белого цвета. Благодаря высоте в 78,5 сантиметров и глубине сиденья в 41 сантиметра модель удобна для детей и взрослых.
1 коробка / 4 шт.
Габариты: 48х63х59
Вес брутто: 13,5 кг.
Объем: 0,1784
Основные характеристики
- Высота795 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина515 мм
- Глубина535 мм
- Вес3 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяпластик
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветбелый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки480 мм
- Высота упаковки630 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Объём упаковки0.18 м3
- Вес упаковки13.50 кг