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Стул-кресло Шадди чёрный/зелёный - фото 1Стул-кресло Шадди чёрный/зелёный - фото 2

Стул-кресло Шадди чёрный/зелёный

Артикул: CH-056-657
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственная кожа
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

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