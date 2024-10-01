Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Глубина220 мм
- Вес0.835 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Соусник «Крафт Терракота» фарфор 55 мл, терракот
Ящик для подачи дуб
Нож столовый «Евро»
Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый
Олд фэшн «Эмоушен», 380мл, стекло, прозрачный
Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный
Нож для стейка, длина 110мм
Форма для запекания, с крышкой, «Бель Кузин», керамика, 450 мл, 122 мм, черный
Набор соль/перец на подставке, стекло, сталь нержавеющая
Салатник «Шефс» стекло 1,73 л, прозрачный
Блюдо «Кунстверк» прямоугольное
Тарелка «Эволюшнс Уайт», диаметр 270мм
Тарелка «Эволюшнс Уайт»
Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм
Блюдо «Эрбосо Реативо», диаметр 280мм
Тарелка «Эволюшнс Гранит», ширина 250мм
Тарелка «Эволюшнс Гранит», диаметр 270мм
Тарелка «Виллоу»
Тарелка «День и ночь»
Тарелка «Крафт Вайт», диаметр 230мм
Соусник «Крафт Терракота» фарфор 55 мл, терракот
Ящик для подачи дуб
Нож столовый «Евро»
Салатник «Маррон Реативо» квадратный фарфор 0,6 л, коричневый, бежевый