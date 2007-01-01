Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр185 мм
- Вес0.305 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серый цвет
Олд фэшн «Лунар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный
Салатник «Пастораль» фарфор 1,2 л, оранжевый
Хайбол «Лексингтон», 205мл, стекло, прозрачный
Ложка кофейная, «Багет», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Салатник «Ресторан» стекло 0,53 л, белый
Олд фэшн «Чикаго», 300мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 260мм
Салфетка сервировочная, поливинилхлорид, серый цвет
Олд фэшн «Лунар», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный