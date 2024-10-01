Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Диаметр150 мм
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Коктейльная рюмка «Медея», 0,04л
Ящик для подачи дуб, коричневый
Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,7 л, белый
Нож для рыбы «X-15» сталь нержавеющая
Подставка для блюда «Базальт» акация
Молочник без ручки «Опшенс», фарфор 50 мл, белый
Тарелка глубокая «Пион»
Сахарница «Крафт Грин» фарфор
Тарелка «Эрбосо Реативо»
Тарелка пирожковая «Ресторан»
Тарелка десертная «Арбре»
Тарелка пирожковая «Скейп Охра»
Тарелка пирожковая «Блю Дэппл»
Тарелка пирожковая «Афрос»
Тарелка пирожковая «Лайфстиль», диаметр 160мм
Тарелка пирожковая «Эстиа»
Тарелка пирожковая «Пуэбла Блю»
Тарелка пирожковая «Фобос», серый
Тарелка пирожковая «Гелиос», стекло
Коктейльная рюмка «Медея», 0,04л
Ящик для подачи дуб, коричневый
Ложка кофейная, «Ауде», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,7 л, белый