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Тарелка «Шоколад» - фото 1

Тарелка «Шоколад»

Артикул: CH-062-044
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр240 мм
  • Вес0.530 кг
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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