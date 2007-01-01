Характеристики товара
Описание
Торшер элегантность и стиль в одном светильнике. Выполнен из высококачественного металла, что придает ему прочность и долговечность. Плафон цилиндрической формы с латунным внешним покрытием и золотым акцентом внутри создает великолепный контраст. Латунные элементы на черном корпусе добавляют изысканности и элегантности, подчеркивая современный стиль и атмосферу лофт. Этот уникальный дизайн сочетает строгие геометрические формы с роскошью золотистого цвета. С мощностью 40 Вт и цоколем Е27, торшер прекрасно освещает площадь до 3 кв.м, идеально подходя для создания уютной атмосферы в помещении. Регулируемый плафон дает возможность направить свет туда, где он наиболее необходим, что делает этот светильник еще более удобным для разных задач. В комплект входят светильник, паспорт, упаковка и схема для удобной установки. Латунные детали придают ему особый шарм, благодаря чему он идеально впишется в современные интерьеры с элементами лофт или минимализм. Отлично подходит для работы, чтения, а также как декоративный элемент в интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина205 мм
- Глубина364 мм
- Высота1387 мм
- Вес3.42 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки130 мм
- Высота упаковки415 мм
- Вес упаковки3.76 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет