Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — это современная интерпретация классического стиля. Его утончённый дизайн с тремя хрустальными плафонами, расположенными вертикально, придаёт интерьеру строгость и визуальную лёгкость, одновременно создавая эффектный акцент в пространстве. Светильник оснащён встроенными светодиодными лампами общей мощностью 15 Вт, что позволяет эффективно освещать площадь до 8 квадратных метров. Благодаря встроенным ЛЭД-источникам он не только даёт комфортное мягкое освещение, но и помогает экономить электроэнергию. Корпус выполнен в элегантном латунном цвете. Латунь отличается высокой устойчивостью к коррозии, долговечностью и простотой в уходе. Этот материал сохраняет свой блеск даже со временем и добавляет интерьеру тёплые, благородные нотки. Светильник подходит для натяжных потолков и регулируется по высоте от 120 до 180 см, что позволяет адаптировать его под особенности помещения и создать гармоничную световую композицию. Он станет удачным выбором для гостиной, спальни, кухни, а также для использования в отелях, ресторанах и загородных домах.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина130 мм
- Глубина130 мм
- Высота2500 мм
- Вес2.27 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп1
- Мощность15 Вт
- ЦокольLED
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки270 мм
- Высота упаковки175 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет