Характеристики товара
Описание
Торшер в классическом стиле. Абажур перетянут нитями золотого цвета для мягкого рассеивания света и создания атмосферы уюта и теплоты. Корпус из качественного металла цвета стали украшен камнем в виде капли, который дополняет витиеватый дизайн. Нежная цветовая гамма светильника поможет украсить любой современный интерьер и подходит для дополнительного освещения спальни, гостиной и гостевой комнаты.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота1550 мм
- Вес7.5 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки440 мм
- Вес упаковки8.5 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет