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Настоящее фото товара Нож ПРО-Лайн слайсер, произведённого компанией ChiedoCover
Нож ПРО-Лайн слайсер
12 оценок
2 790
Товар в корзине. Перейти
Нож ПРО-Лайн слайсер - фото 1

Нож ПРО-Лайн слайсер

Артикул: CH-071-580
12 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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