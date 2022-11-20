Характеристики товара
Основные характеристики
- Материалсталь, сосна
- Цветоранжевый, черный
- Страна изготовленияРоссия
|Ширинамм
|Глубинамм
|Высотамм
|Стол
|670
|420
|500
|Стул
|670
|605
|860
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