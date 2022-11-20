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Комплект мебели Мафф

Артикул: CH-049-903
11 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материалсталь, сосна
  • Цветоранжевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты размеров

Ширинамм Глубинамм Высотамм
Стол 670 420 500
Стул 670 605 860

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