Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Купер NEW бежевый NP, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Купер NEW бежевый NP
7 оценок
7 490
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Купер NEW бежевый NP - фото 1Стул барный Купер NEW бежевый NP - фото 2Стул барный Купер NEW бежевый NP - фото 3

Стул барный Купер NEW бежевый NP

Артикул: CH-080-750
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья320 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка для ног Рино
Фотография товара Подставка для ног Рино от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Фотография товара Стул Такер, светло-бежевый деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Барный стул «Купер» бежевого цвета привлекает внимание стильным дизайном и отличается невероятным комфортом. Модель с эргономичным сиденьем на основе, сделанной из хромированного металла, оснащена механизмом регулировки высоты (61–81 см). Такая мебель будет одинаково уместна в ресторане или дома на кухне. Качество – в деталях Бежевый стул «Купер» прослужит долгое время, благодаря тщательно продуманной конструкции и качественным материалам. Широкое основание диаметром 410 мм обеспечивает отличную устойчивость, прочный каркас отвечает за надежность, а обивка из полиуретановой кожи не потеряет привлекательный вид даже через несколько лет. Глубокое сиденье с оригинальной спинкой окажется достаточно просторным для человека любой комплекции. Удобный механизм подъема газлифт и подножка позволят расположиться самым комфортным образом. Оригинальный дизайн Стул «Купер» прекрасно впишется в современный интерьер в стиле хай-тек, модерн, ретро или поп-арт. Это универсальный вариант для небольшой кухни или модного бара. Бежевый оттенок – беспроигрышный вариант для любого помещения. Он создает атмосферу спокойствия и отлично сочетается практически со всеми цветами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина480 мм
  • Высота1010 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья810 мм
  • Высота посадочного места 810 мм
  • Вес5.8 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаповоротное основание
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Вес упаковки13.40 кг
  • Объём упаковки0.16 м3
  • Габариты упаковки для логистики580
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 09033
4 590 ₽Оптовая цена

СТУЛ EAMES M ЖЕЛТЫЙ

73
Фотография товара Стул Dystopia оранжевый, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dystopia оранжевый, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Dystopia оранжевый, пластик

41
В наличии 13 шт.
Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
Фотография товара Стул Elbow интерьерный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Elbow интерьерный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул Elbow интерьерный, черный

38
Фотография товара Стул Ricardo, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ricardo, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Стул Ricardo, зеленый

76
Фотография товара Стул Easy, велюр пыльно-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Easy, велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Easy, велюр пыльно-голубой

26
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
Оптовая цена

Стул Париж бежево-серая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки черные

91
Фотография товара Кресло Nordic B111 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nordic B111, произведённого компанией ChiedoCover
от38 590
Оптовая цена

Кресло Nordic B111

86
Настоящее фото товара Стул Филл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул Филл, розовый

14
Распродажа
Фотография товара Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49045
15 290 ₽Оптовая цена

Стул Karol, терракотовый, шенилл, черный каркас

10
В наличии 58 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 5

499
Фотография товара Стол Миссандея графит / белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миссандея графит / белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
86 890
Оптовая цена

Стол Миссандея графит / белый мрамор

34
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Сидни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сидни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Сидни, белый

9
Фотография товара Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый

5
Фотография товара Стол ПГ-К Массив, черешня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол ПГ-К Массив, черешня, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стол ПГ-К Массив, черешня

15
Хит
Фотография товара Стол Лидер 23 прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790

Стол Лидер 23 прямоугольный

491
Фотография товара Стол АРКОС 6 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 6, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена

Стол АРКОС 6

45
Фотография товара Стол Монте 120, Слоновая кость от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте 120, Слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от32 490
Оптовая цена

Стол Монте 120, Слоновая кость

5
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стол Pawook К 90 натур со стульями Франк ПМ натур/гусиная лапка, произведённого компанией ChiedoCover
от40 89030
57 990 ₽Оптовая цена

Стол Pawook К 90 натур со стульями Франк ПМ натур/гусиная лапка

13
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от90 790
Оптовая цена

Стол обеденный Apriori, венге/ прозрачный

31

Другие товары из раздела стулья для кухни

Настоящее фото товара Стул мягкий Studio, велюр, металл, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
2 390

Стул мягкий Studio, велюр, металл, розовый

14
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул с подлокотниками Flow, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Flow, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Flow, оливковый

8
В наличии 22 шт.
В шоуруме
Фотография товара Стул Prism, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Prism, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Prism, серый new

11
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Fall, бежевый, ткань, цвет каркаса бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fall, бежевый, ткань, цвет каркаса бук, произведённого компанией ChiedoCover
7 690

Стул Fall, бежевый, ткань, цвет каркаса бук

10
В наличии 64 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 19024
9 390 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), изумрудный

10
New
Фотография товара Стул Junie пластиковый красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Junie пластиковый красный, произведённого компанией ChiedoCover
3 990

Стул Junie пластиковый красный

12
В наличии 118 шт.
Фотография товара Стул полубарный Тисдейл букле розово-персиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Тисдейл букле розово-персиковый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул полубарный Тисдейл букле розово-персиковый

15
В наличии 9 шт.В пути 12 шт.
Фотография товара Стул Джиннет велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джиннет велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Стул Джиннет велюр светло-серый

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Венера велюр серый ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр серый ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул Венера велюр серый ножки белые

7
В наличии 92 шт.
Фотография товара Стул барный Малави черный LITE от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Малави черный LITE, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул барный Малави черный LITE

14

Товар в корзине

Стул барный Купер NEW бежевый NP
Стул барный Купер NEW бежевый NP
7 490
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Лидер 5 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990

Стол Лидер 5

499
Фотография товара Стол Миссандея графит / белый мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Миссандея графит / белый мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
86 890
Оптовая цена

Стол Миссандея графит / белый мрамор

34
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стол Сидни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Сидни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Стол Сидни, белый

9
Фотография товара Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от28 090
Оптовая цена

Стол Энцо ЛДСП, дуб галифакс белый

5

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности