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Корзина для мусора оцинкованная, К-300 Цинк - фото 1

Корзина для мусора оцинкованная, К-300 Цинк

Артикул: CH-056-779
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота720 мм
  • Вес3 кг
  • Материалсталь
  • Цветсеребряный

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