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Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л - фото 1

Контейнер для мусора с плавающей крышкой, 25 л

Артикул: CH-056-775
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота500 мм
  • Вес2 кг
  • Материалпластик
  • Цветсерый

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