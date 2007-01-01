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Настоящее фото товара Урна для мусора Плеид, 12 литров, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора Плеид, 12 литров, черная
6 оценок
1 490
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Урна для мусора Плеид, 12 литров, черная - фото 1

Урна для мусора Плеид, 12 литров, черная

Артикул: CH-056-916
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина260 мм
  • Ширина260 мм
  • Высота280 мм
  • Вес1 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина260 мм
  • Высота280 мм
  • Вес1 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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