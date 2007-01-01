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Настоящее фото товара Корзина для мусора оцинкованная Дентил-250, Цинк, произведённого компанией ChiedoCover
Корзина для мусора оцинкованная Дентил-250, Цинк
5 оценок
3 890
Товар в корзине. Перейти
Корзина для мусора оцинкованная Дентил-250, Цинк - фото 1

Корзина для мусора оцинкованная Дентил-250, Цинк

Артикул: CH-056-778
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота600 мм
  • Вес2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота600 мм
  • Вес2 кг
  • Материалсталь
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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